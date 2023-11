École Gaspard Monge : une cour totalement transformée

Un vaste chantier a été mené pour désimperméabiliser et végétaliser la cour de l’école élémentaire Gaspard Monge à Saint-Etienne.

Dans la lignée de ce qui a été fait à la maternelle Janon, Fauriel et à l’école Molina, l’objectif était de désimperméabiliser et végétaliser la cour pour lui apporter plus de fraîcheur et favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

La cour de l’école Gaspard Monge s’étend sur environ 1300 m² et compte désormais 440m² d’espaces vert