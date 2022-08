Économie : la rentrée s’annonce chère à Marseille

A quelques jours de la rentrée, plusieurs études font le bilan des dépenses à engager pour cette année académique. À Marseille, la précarité étudiante se fait de plus en plus ressentir.

D’après un rapport de la Fédération Aix-Marseille interasso (Fami), un étudiant devra débourser au moins à 2 421,31 € pour la rentrée 2022, soit 70€ de plus qu’en 2021.

Le rapport de L’unef, paru ce lundi, indique une hausse de 7,53 % à Aix (soit 73,41 € de dépenses de plus par mois) et de 6,07 % à Marseille ( 58,41€ de plus par mois) de coût de la vie.

Alors que le logement reste la plus gros dépense, avec en moyenne 567€ de loyer mensuel à Aix et 530€ à Marseille (contre 563,44€ en France), le dispositif du Crous prévoit de développer l’offre de logement social.

De son coté, l’Unef prône un encadrement des loyers, une baisse de 50 % de l’abonnement de transports publics, un retour du tarif à 15€ par an pour la carte Zou ou encore le développement des pistes cyclables et des moyens de transports alternatifs à Marseille.