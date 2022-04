Économie : le groupe Meta s’essaye à la vente d’objets virtuels dans le métavers

Le groupe américain Meta, qui détient les réseaux sociaux Facebook et Instagram, va donner la possibilité à des créateurs de contenus de vendre des objets virtuels aux utilisateurs de Horizon Worlds, sa plateforme dans le métavers.

Le métavers, considéré comme l’avenir d’Internet, consiste en un ensemble d’univers parallèles, accessibles principalement via des plateformes en réalités augmentée et virtuelle.

Dans un communiqué publié lundi, Meta a précisé en quoi ces ventes pourraient consister : « Quelqu’un peut par exemple fabriquer et vendre des accessoires pour un ‘monde’ portant sur la mode ou proposer un accès payant à une autre partie d’un ‘monde’ […] Les créateurs pourront gagner leur vie et les gens pourront acheter des biens, services et expériences numériques ».