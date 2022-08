Ecosse : les protections périodiques deviennent gratuites ce lundi 15 août

De l’autre côté de la Manche, au Royaume-Uni et plus particulièrement en Ecosse, les protections périodiques pour les femmes vont devenir gratuites à partir de ce lundi 15 août. C’est suite à une loi adoptée en 2020 par les députés écossais que cette mesure cruciale va entrer en vigueur. Les collectivités locales, les établissements scolaires et universitaires seront désormais dans l’obligation de fournir des tampons et des serviettes périodiques sur demande aux femmes qui le souhaitent.

Une mesure qui aurait inspiré la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Et qui, on l’espère, sera un jour suivi par la France, qui propose actuellement des protections hygiéniques gratuites seulement aux étudiantes.