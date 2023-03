Écully plante plus de 11 000 arbres et arbustes dans un projet de végétalisation

Le réchauffement climatique est un des sujets les plus abordés. Les villes tentent de s’adapter en employant des moyens plus écologiques, c’est également le cas pour la ville d’Écully.

Dans un contexte de sécheresse depuis le mois de décembre, la ville d’Écully a planté plus de 11 504 arbres et arbustes à l’automne 2022 en début d’année 2023. La Métropole de Lyon a également financé la plantation de 1 000 arbres et arbustes dans les copropriétés et résidences de logements.

Avec un budget de 35 millions d’euros pour le mandat, l’objectif est de remplacer les arbres morts, décarboner et influencer le cycle de l’eau. Pierre Athanaze, Vice-président de la Métropole de Lyon assure une plantation de 300 000 arbres sur le mandat.

Un projet ambitieux mais indispensable en vue du réchauffement climatique. La végétalisation est également le moyen le moins cher de fixer du carbone, à travers les arbres, d’autres moyens coûteraient des fortunes.