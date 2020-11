EdF : Amandine Henry charge Corinne Diacre

C’est une nouvelle charge contre la sélectionneuse Corinne Diacre. Et cette fois, elle vient d’Amandine Henry, la capitaine de l’équipe de France, qui n’avait pas été retenue lors du dernier rassemblement.

Amandine Henry revient sur sa non-sélection

Dans une interview au Canal Football Club, la milieu de terrain de l’OL revient dans une premier temps sur sa non-sélection. “Lorsqu’elle m’a appelé cela a duré 15 secondes, je m’en souviendrais toute ma vie. Sur le coup, j’étais choquée. Elle m’a dit “Amandine, la liste sort demain et tu n’y seras pas par rapport à tes performances actuelles.” Je suis choquée, je réponds “ok, bon match, au revoir”. Si c’est un choix sportif, tu essayes de remobiliser ta joueuse, mais là, cette discussion m’a fait mal. J’ai été touchée. Sportivement, je me sentais super bien. Mes coachs m’ont dit la même chose, donc tu te dis qu’il y a un souci. Je pense que c’est au-delà du sportif.”

🗨️ "L'appel a duré 15 secondes. Je m'en souviendrai toute ma vie (…)"



Pour Amandine Henry, le problème vient d’une discussion qu’elle a eu quelques jours plus tôt avec Noël Le Graët, le président de la FFF. “Je pense que la sélectionneuse en a eu écho. Elle a peut-être mal digéré ça. Je pense que j’ai été sanctionnée pour ça.”

“Un chaos total”

La joueuse de l’OL a également eu des mots forts au sujet de Corinne Diacre et de son management. Elle décrit notamment” un chaos total” lors de la Coupe du Monde. “C’était mon rêve et je peux pas dire que je l’ai vécu à 100 %. C’était dur car sportivement, tu t’arrêtes lors des quarts de finale. Dans ton pays, tu dois faire mieux que ça. Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Ça m’est arrivé aussi car j’avais envie de vivre cette Coupe du monde et ça a été un chaos total, à cause de l’atmosphère, du management et de l’ambiance générale.”

“Si je ne parle pas, qui va le faire”



Pour la capitaine des Bleues, la relation de confiance est rompue avec la sélectionneuse et elle n’est pas la seule dans ce cas. “C’est le ressenti de la majorité de l’équipe. Certaines filles n’osent pas parler. Il y a de la crainte. […] Je les comprends. J’ai 31 ans, je suis capitaine, si je ne parle pas qui va parler ?”

La joueuse de l’OL veut toujours remporter un titre avec les Bleues. La Lyonnaise aimerait une nouvelle réunion avec la sélectionneuse, le staff et les joueuses.

La prochaine liste de Corinne Diacre est attendue jeudi.