EDF (F) : Amel Majri confirme les tensions avec les Bleues

Interrogée sur la non-sélection d’Amandine Henry avec les Bleues, la Lyonnaise Amel Majri a confirmé “qu’il y a des tensions” autour du groupe de Corinne Diacre.



Deux jours avant d’affronter la Macédoine du Nord puis l’Autriche, mardi prochain, pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2022, la polémique concernant Amandine Henry est toujours au cœur des discussions. “C’est sûr que c’est évoqué, on en parle et c’est normal puisque ce sont des choses qui touchent, explique Amel Majri. Mais on sait sur quoi être concentrées, vers quels objectifs on se tourne. On ne peut pas dire qu’autour de nous il n’y a rien, ce n’est pas vrai, mais au niveau de l’atmosphère et de l’ambiance, ça se passe super bien.”



La gauchère de l’OL a également tenu à soutenir Amandine Henry qu’elle considère comme essentielle en équipe de France. “La sélectionneuse sélectionne, voilà. Moi, je me suis déjà exprimée sur ce sujet. C’est comme je l’ai dit, ça reste la capitaine de l’équipe de France. Après elle (Diacre) a fait ses choix et on avance.”