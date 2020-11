EdF : les Bleus affrontent la Finlande ce mercredi soir

Trois matchs sont au programme de ce dernier rassemblement de l’année pour l’équipe de France. Et avant de retrouver le Portugal samedi et la Suède mardi prochain, les hommes de Didier Deschamps vont commencer cette série en affrontant la Finlande ce mercredi soir en match amical.



Pour cette rencontre, Didier Deschamps sera privé de Kylian Mbappé, Corentin Tolisso, Adrien Rabiot, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez.

Le sélectionneur pourra en revanche, compter sur Steve Mandanda, Léo Dubois, Kurt Zouma, Clément Lenglet et Lucas Digne ou encore Marcus Thuram.



A 23 ans, Marcus Thuram, l’attaquant de Mönchengladbach et fils de Lilian Thuram, va probablement connaître sa première cape.



Et si Didier Deschamps a choisi de faire tourner, cette équipe de Finlande n’est pas à prendre à la légère. Les Scandinaves se sont qualifiés pour le premier Euro de leur histoire.



Coup d’envoi de la rencontre à 21h10.