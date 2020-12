Edition limitée : vous pouvez commander votre buche de Noël chez Bocuse

Avis aux gourmands ! Pour la première fois de son histoire, le restaurant Paul Bocuse présente sa bûche de Noël “Nuances”. Une création unique, signée Benoit Charvet, le Chef pâtissier exécutif et Champion du Monde des desserts glacés 2018. Elle sera disponible en édition limitée de 500 pièces.



Cette bûche de Noël a été imaginée comme un hommage à Paul Bocuse. Selon le communiqué “afin de réaliser cette création d’exception, le Chef pâtissier a puisé son inspiration dans la technique des arts aquarelles qui fascinait et passionnait Monsieur Paul.”



Les saveurs de la bûche “Nuances” honorent son goût pour les voyages avec un mélange de noisette et de saveurs exotiques.

La bûche est composée d’un sablé croustillant et d’un biscuit moelleux à la noix de coco torréfiée ainsi que d’une praline onctueuse aux noisettes du Piémont et d’un confit acidulé au kalamansi et citron vert.

Un crémeux au chocolat au lait et une mousse légère au lait de coco viennent terminer la bûche.



Vous pourrez retrouver cette buche déjà légendaire exclusivement au restaurant Paul Bocuse et en édition limitée. Elle sera disponible en précommande à partir du 1er décembre.

Bûche « Nuances » Paul Bocuse

80 €, pour 6 à 8 personnes

Renseignements et commandes sur www.bocuse.fr ou 04 72 42 90 90