Le Premier ministre, Édouard Philippe va annoncer ce jeudi, les mesures qui seront mises en place à partir du 2 juin prochain, pour la deuxième phase du déconfinement.



Son discours sera retransmis en direct sur TF1, France 2 et M6 à 16h, ce jeudi 28 mai.



Une décision sur la réouverture ou non des espaces publics, restaurants, bars, cafés, parcs et jardins, piscines, salles de sport etc. sera prise.

Le 2 juin marquera une nouvelle étape du #déconfinement. Rendez-vous demain. pic.twitter.com/1nkO2NnzH2 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 27, 2020