Éducap City, le rallye citoyen à Chalon

Chalon accueille encore une fois le « Éducap City », un rallye à la fois sportif et à la fois d’orientation civique, ce jeudi. La 6ème édition d’Écucap City a commencé en septembre 2022, et parcours la France entière.



Il y a trois piliers au programme : l’éducation à la citoyenneté, la promotion du vivre-ensemble en paix et la culture de l’engagement. Il s’agit de mêler éducation et sport chez les 8 – 13 ans.

Pour cette journée, il s’agit de 441 personnes concernées, 42 équipes de 6 jeunes et 1 accompagnateur. Tout au long de la journée, c’est un rallye géant qui va se dérouler.

La 1ere équipe de chaque collège sera sélectionnée pour partir à Paris les 21 et 22 juin pour participer au rallye face aux équipes gagnantes des villes participantes.