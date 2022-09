Éducation : un rassemblement des syndicats devant l’Académie de Lyon ce mercredi

Le rendez-vous est fixé ce mercredi après-midi, à 15 h. Les différentes organisations syndicales (SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SE-UNSA, SGEN-CFDT, CGT Educ’action et SUD Education) appellent à se rassembler devant l’Académie de Lyon (Lyon 7e), ce mercredi. Elles réclament “le recrutement sous statut de la totalité des candidats inscrits sur les listes complémentaires”, selon un communiqué. 130 candidats aux concours de recrutement de l’académie de Lyon se retrouvent sur cette liste.

Selon les syndicats, “le recours toujours plus important aux contractuels précaires, sous-payés et non formés pour enseigner à nos élèves n’est pas acceptable“. Les candidats de ces listes ainsi que les enseignants et les parents d’élèves, sont appelés à participer au rassemblement devant le rectorat à 15h.

Du côté de l’Académie de Lyon, le 31 août dernier (veille de la rentrée des élèves), le recteur Olivier Dugrip se voulait rassurant quant à la situation et ce manque de professeurs, estimant que l’académie était toujours attractive, par rapport à d’autres, pour les jeunes professeurs.