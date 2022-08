EFS Lyon : « La mobilisation estivale doit se poursuivre en cette rentrée »

“On relève que sur les collectes qu’on a pu organiser en juillet et en août, on a observé une mobilisation des donneurs sur cette période et il est primordial que cette mobilisation se poursuive dans les semaines à venir”. Ainsi s’est exprimé le Docteur Brice Poreau lorsque nous évoquions avec lui, le jeudi 26 août dernier, le bilan de l’été concernant les dons de sang récoltés dans la région lyonnaise.

Les besoins étaient encore plus importants qu’à l’habitude cet été sur le territoire national. En effet, l’Établissement Français du sang (EFS) a publié en juillet, pour la seconde fois de son histoire et ce à moins de 6 mois d’intervalle, un bulletin d’urgence vitale : le niveau des réserves de sang de la France était historiquement bas, une situation qui fut critique en cette période de vacances estivales.

Rappelons que 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients, pour lesquels les transfusions sanguines sont la seule alternative pour être soignés. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en moyenne, “ce sont 1 400 dons par jour qui sont nécessaires, que ce soit en période estivale, en septembre ou en octobre”, indique le Dr Poreau, médecin à l’EFS depuis 2019 et responsable des prélèvements du département du Rhône.

Le manque de dons et des réserves se situant à un niveau bas peuvent se révéler très préoccupant pour les patients. Le Dr Poreau nous explique pourquoi.

Des collectes tout au long du mois de septembre

Si vous avez entre 18 et 70 ans inclus et que vous pesez au moins 50 kg, vous êtes éligible au don. Que ce soit sur une collecte mobile ou en maison du don, le parcours est le même.

Le médecin rappelle les 4 étapes : “L’accueil où on va revoir vos données administratives. On vous donnera également un questionnaire préalable au don. Ensuite, il y aura l’entretien réalisé avec un médecin ou un infirmier, qui est habilité à réaliser les entretiens pré-dons. La 3e étape, c’est le prélèvement en lui-même, d’unedizaine de minutes environ. Et puis la dernière étape, c’est la collation pour pouvoir bien évidemment se restaurer, s’hydrater“.

Dans la région, outre les maisons du don, des collectes mobiles sont organisées sur ce mois de septembre sur Lyon (Rhône), Bourgoin-Jallieu, Vienne (Isère), Saint-Étienne et sa couronne (Loire).

Le Rhône et l’Isère

jeudi 08/09/2022 MAIRIE du 6e, 58 RUE DE SEZE 69006 LYON (RDV sur : dondesang.efs.sante.fr) 09-13h

15-19h vendredi 09/09/2022 CENTRE NAUTIQUE Tony BERTRAND, 8 QUAI CLAUDE BERNARD 69007 LYON (RDV sur : dondesang.efs.sante.fr) 10h-14h

15-19h mardi 20/09/2022 SALLE DES FETES, PLACE DE MIREMONT 38200 VIENNE 09-14h

15h30-19h30 vendredi 23/09/2022 SALLE DE LA FICELLE (métro C Hénon), 65 BOULEVARD DES CANUTS 69004 LYON (RDV sur : dondesang.efs.sante.fr) 09-13h

15-19h lundi 26/09/2022 SALLE POLYVALENTE – QUARTIER CHAMPARET, 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 BOURGOIN JALLIEU 09:00-13:00

14:00-19:00 vendredi 30/09/2022 CENTRE DE SHOPPING WESTFIELD LA PART-DIEU 17 RUE DU DOCTEUR BOUCHUT 69003 LYON (RDV sur : dondesang.efs.sante.fr) 09-14h

15h30-19h30

La Loire