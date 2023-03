Égypte : incroyable découverte d’un couloir dans les pyramides de Khéops

L’Égypte des pharaons fait l’objet de nombreuses histoires pour enfants, mais aussi pour adultes et passionnent également les historiens. Remplies d’histoires et de légendes, les pyramides de Khéops nous fascinent depuis longtemps.

Des scientifiques ont découvert un passage caché long de neuf mètres à l’intérieur de la grande pyramide de Khéops. ScanPyramids est un projet de recherche international commencé fin 2015, l’objectif est d’étudier l’intérieur des pyramides en collaboration avec un groupe d’experts égyptiens et des universités françaises, allemandes, japonaises et canadiennes.

D’après le communiqué du ministère du Tourisme et des antiquités, le passage mesurerait neuf mètres de long et dix mètres de large. D’après les médias locaux, Zahi Hawass, l’archéologue égyptien, a déclaré qu’il serait « fort possible que le tunnel protège quelque chose. À mon avis, il protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops.”