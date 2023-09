Elan Chalon – Chorale Roanne : l’avant-match

L’Ain Star Game fait son retour en cette fin de semaine. Le premier match prévu ce vendredi à 17h45 à l’Ekinox, verra s’affronter l’Elan Chalon et la Chorale de Roanne. Cela faisait 2 ans que le club chalonnais n’avait plus participé à l’évènement en terre bressane. Il est le plus titré de la compétition avec 6 victoires finales. L’équipe bourguignonne peut compter sur son meneur, Antoine Eito, pour débuter la compétition.

La Choralede son côté, est le dernier tenant du titre. Le but est donc assez simple, conserver la coupe pour faire le plein de confiance. Les joueurs de Jean-Denys Choulet, ont eu une préparation assez difficile avec 2 défaites face à Dijon (69-72) et Limoges (82-85). Les Roannais ont obtenu leur premier succès contre Blois (89-86) avant d’enchaîner 4 revers d’affilée face à l’ASVEL (75-83), Chalon (84-88), JL Bourg (79-82) et enfin Vichy-Clermont (91-95). Toutefois la Chorale peut compter sur l’Américain, Tavian Dunn-Martin, sa nouvelle recrue au poste de meneur.