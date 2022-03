Élan Chalon : deux recrues arrivent pour pallier aux blessures

Babacar Niasse et Mickaël Gelabale étant tous deux blessés, le premier à la main et le second à l’épaule, l’Élan Chalon a décidé de se renforcer et de combler ces absences en recrutant deux joueurs : Rolands Freimanis, international letton, arrive en provenance du club russe de Nizhny Novgorod, tandis que Jordan Aboudou effectue son retour au club, lui qui avait porté les couleurs chalonnaise entre 2009 et 2014, remportant notamment le triplé championnat-Coupe de France-semaine des As avec l’Élan.