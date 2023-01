Élan Chalon : Samir Gbetkom s’engage avec Champagne Basket

Du mouvement à l’Élan Chalon avec le départ de Samir Gbetkom pour un concurrent à l’accession en Betclic Elite, Champagne Basket (6e).

En manque de temps de jeu depuis son arrivée à l’intersaison en provenance de la JAV Vichy-Clermont, le joueur a été libéré par le club chalonnais après avoir disputé 11 rencontres de championnat.

Départ de Samir Gbetkom !



L’ensemble du club souhaite bonne chance à Samir et à son épouse pour ce nouveau challenge ❤️ pic.twitter.com/xHWC6tdeRZ — Elan Chalon (@ELANCHALON) January 6, 2023

« Samir n’a malheureusement pas réussi à s’imposer au sein d’un groupe élargi et concurrentiel sur son poste de jeu, a déclaré Rémy Delpon, le directeur général du club. Depuis quelques semaines, il nous avait fait part de son mal-être et de sa volonté de rebondir ailleurs, volonté à laquelle nous avons accédé, même s’il n’est jamais agréable de se séparer d’une personne irréprochable en terme de travail et extrêmement attachante sur le plan humain. »

Il s’agit du troisième mouvement hivernal au sein de l’effectif de l’Élan Chalon après la fin de contrat de Galen Robinson en fin d’année 2022 et l’arrivée en prêt de Kenny Baptiste début 2023.