Elections américaines : Donald Trump va saisir la Cour Suprême

Les Américains votaient ce mardi pour désigner le 46e président des Etats-Unis. Les résultats définitifs de la présidentielle américaine s’annoncent très serrés, et ils seront peut-être connus que dans quelques jours.



La patience est donc de mise et c’est loin d’être l’une des qualités de Donald Trump. Le président sortant qui a d’ailleurs a revendiqué avoir “gagné” l’élection présidentielle face à son rival démocrate Joe Biden, alors même que le décompte n’est pas achevé dans de nombreux Etats clés. Il a également évoqué une “fraude” et une “honte” et assuré qu’il entendait saisir la Cour suprême pour que les résultats soient proclamés rapidement.



Joe Biden appelle lui à la prudence et à la patience. “Chaque vote compte, chaque bureau de vote compte !”

A noter que pour l’emporter, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs. A ce stade, Donald Trump en compte 213 et Joe Biden 235. Les prochains résultats sont très attendus.