Élections départementales du Rhône : la liste des candidats d’union de la droite et du centre dévoilée

Les élections départementales approchent à grand pas. En effet, elle se dérouleront les 20 et 27 juin prochains en même temps que les élections régionales. Afin de passer au second tour, les élus départementaux devront recevoir plus de 12,5% des votes.

Certains des candidats de la majorité départementale du Rhône d’union de la droite et du centre se sont réunis en conférence de presse. À noter que le Rhône est le département référent de la Cour des Comptes et le premier département de France en terme de terre agricole.

Un président de département à fortes ambitions

Lors de cette conférence, Christophe Guilloteau, président du Département, a présenté les différents candidats dans les différents cantons. Il y a donc 4 candidats par canton soit 2 titulaires et 2 remplaçants. Le président a insisté également sur la parité hommes / femmes ainsi que sur la spécificité du Rhône à être des candidats ancrés sur leur territoire. De plus, le mandat a été perturbé par la crise sanitaire du Covid-19 cette année et l’enjeu est donc de créer certains partenariats pour la suite.

Concernant les programmes, Christophe Guilloteau a affirmé qu’ils seront dévoilés dans les prochains jours afin de laisser le « suspense ».

Les cantons auront pour candidats titulaires :