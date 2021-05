Elections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez met l’accent sur la sécurité

La ville de Rillieux-la-Pape est régulièrement secouée par des actes de violences urbaines, notamment à l’encontre des forces de l’ordre. Ce n’était donc pas si étonnant de croiser Laurent Wauquiez ce mardi devant la police municipale de la ville nouvelle. En visite dans les locaux du commissariat de Rillieux, le président sortant d’Auvergne-Rhône-Alpes en a profité pour présenter son “plan d’action contre l’insécurité”, dont il veut faire sa priorité en cas de réélection en juin prochain à la tête de la région.



La sécurité au cœur de son programme



“La sécurité n’a pas de prix”, voici les quelques mots prononcés par Laurent Wauquiez au tout début de son point presse de mardi. Traditionnellement, la lutte contre l’insécurité relève du champ d’action de “l’Etat et du gouvernement” mais Laurent Wauquiez estime que la région possède un rôle central dans ce combat : “Ceux qui disent que ce n’est pas une compétence de la région se cherchent des excuses pour ne rien faire. Ce sera l’un des choix dans cette campagne.”



Après avoir dans un premier temps porté le budget consacré à la sécurité de “0 euro à 160 millions d’euros” sur six années en développant la police ferroviaire et en installant près de 6 000 caméras sur le territoire, l’ancien maire du Puy-en-Velay souhaite accentuer les efforts de la Région en termes de sécurité. Candidat à sa propre réélection et estimant que la situation se dégrade dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il souhaite doubler le budget consacré à la sécurité.



Suppression des aides aux parents de délinquants, brigades régionales et logiciels de surveillance…



Parmi les mesures fortes de ce “plan d’action contre l’insécurité”, l’ex-président des Républicains souhaiterait supprimer les aides de la Région aux familles des délinquants sur décision des maires concernés. Les familles auraient toutefois la possibilité de signer un contrat et d’accéder à nouveau à ces aides, en s’engageant à reprendre “leurs responsabilités en matière d’éducation”. S’il est réélu, Laurent Wauquiez compte également faire appliquer des peines d’intérêt général aux délinquants jugés dans les tribunaux : “On proposera des possibilités comme le nettoyage des gares, des lycées et des murs tagués.”



Ensuite, M.Wauquiez s’engage à doubler l’effectif de la police ferroviaire. Dans les cars scolaires, des caméras seraient installées pour renforcer la protection des élèves.. Autre mesure forte, la mise en place de brigades régionales de sécurité. Composées d’anciens policiers et de gendarmes, ces unités pourraient directement intervenir dans les lycées pour parer d’éventuels cas de violences.



L’élu prévoit également le déploiement d’un bouclier de vidéo protection sur la Région, reposant sur l’installation de 10 000 caméras dans des communes et l’utilisation de logiciels de surveillance et d’intelligence artificielle. Difficile à mettre en place d’un point de vue légal, l’expérimentation “d’un système de reconnaissance faciale” a été évoquée. Présentée par le président sortant de la Région, cette technologie serait expérimentée lors de la Coupe du monde de rugby 2024 pour lutter contre le terrorisme.



L’achat d’équipements pour les forces de l’ordre, des boutons d’alerte pour les commerçants, des lieux secrets pour les femmes victimes de violences conjugales et des places supplémentaires en hébergement d’urgence font aussi partie des propositions de ce plan d’action visant à lutter contre l’insécurité.



Au total, c’est plus de 300 millions d’euros qui y seront consacrés.