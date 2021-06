Élections régionales et départementales : 26,72 % de participation à 17h

Le taux de participation du premier tour des élections régionales et départementales s’établit à 26,72 % ce dimanche à 17h en France. Il était de 12,22 % à 12h. Une participation en forte baisse par rapport à 2015.



À 17h dans le Rhône et la métropole de Lyon, la participation est de 22,80 %. Plus globalement en Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de participation était de 15,45 % à 12h, alors que dans le Rhône il ne dépassait pas les 11,86 %.



Le taux d’abstention global est estimé à environ 70%.

🇫🇷 #Élections2021 départementales et régionales : taux de participation à 17h dans le Rhône et la métropole de #Lyon : 22,80% pic.twitter.com/Z9wfye7EHx — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 20, 2021