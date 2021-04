Élections régionales : une candidature anti-masques en Auvergne-Rhône-Alpes

Une liste anti-masques et anti-confinement s’apprête à arriver en Auvergne-Rhône-Alpes pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains.



Une nouvelle liste en expansion



Shella Gill, active au sein des réseaux anti-masques et anti-confinement, a confirmé la présence de cette liste sur les réseaux. Elle affirme que le mouvement est ignoré par les personnes au pouvoir et que les participants souhaitent donc les retirer de leurs sièges.



Les “Citoyens Libres d’Auvergne-Rhône-Alpes”, représentants de la liste, sont, de plus, officiellement soutenus par Maître Brusa, à l’origine du mouvement Réaction19.



Par ailleurs, des listes assez similaires sont à prévoir pour les élections cantonales prévues simultanément.