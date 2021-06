Élections : très légère hausse de la participation par rapport au 1er tour

Ce dimanche, 48 millions de français étaient appelés aux urnes pour le deuxième tour des élections départementales et régionales.



A 17h, et alors que de nombreux bureaux de vote vont fermer dans une heure, on constate une nouvelle fois une forte abstention.



Elle devrait s’élever à 65%, une chiffre quasiment identique au premier tour dimanche dernier.

Le taux de participation s’élève à 27,89%, selon les données publiées par le ministère de l’Intérieur.

Pour le Rhône et la Métropole de Lyon, le taux de participation est de 25,23%, selon la Préfecture. Au premier tour à la même heure, il était de 22,80%.