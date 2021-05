Elections : Villefranche recherche des assesseurs

Villefranche lance un appel à volontaires auprès des citoyens pour être assesseur lors des élections régionales qui se tiendront les dimanches 20 et 27 juin. Le code électoral impose en effet la présence de deux assesseurs par bureau de vote.

L’assesseur fait partie des membres d’un bureau de vote ; il est là à l’ouverture et à la fermeture du bureau, ainsi que durant la journée pour participer au bon déroulement des opérations (vérification d’identité, émargement du votant, etc.). Sans oublier le dépouillement des bulletins en fin de journée.

Pour pouvoir tenir cette fonction –bénévole- il faut avoir plus de 18 ans et être inscrit sur l’une des listes électorales du département.



→ Inscription jusqu’au jeudi 20 mai par courriel : secretariat.adjoints@villefranche.net

Deux sessions de formation préparatoire sont prévues par la Mairie les 8 et 10 juin (18h / 19h )



A noter que les personnes volontaires pour être assesseurs pourront bénéficier d’une première injection de vaccin anti-Covid d’ici au 5 juin. À défaut de vaccination, les citoyens qui participent à l’organisation du vote devront présenter un test PCR, antigénique ou un autotest négatif effectué dans les 48h avant l’ouverture des bureaux.