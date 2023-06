Eliminatoires Euro 2024 : la France s’impose sans briller face à Gibraltar

Dans une opposition extrêmement déséquilibrée entre l’équipe de France (2e nation au classement FIFA) et Gibraltar (201e), les Bleus se sont imposés ce vendredi soir (0-3) à l’occasion de la 3e journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Pour le moment, c’est un sans-faute pour les Tricolores qui comptent 9 points sur 9 possibles.



Olivier Giroud a ouvert le score (3′) sur un très beau centre de Kingsley Coman avant le but du break inscrit par Kylian Mbappé sur penalty (45+3′) juste avant la pause. En seconde période, Aymen Mouelhi inscrira un but contre son camp (78′).



Les joueurs de Didier Deschamps recevront la Grèce lundi soir (20h45) au stade de France pour leur dernier match de la saison.

Une victoire qui nous permet d'engranger 𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 pour la qualification à l'Euro 2024 👊



