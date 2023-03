Eliminatoires Euro 2024 : trois nouveaux appelés chez les Bleus

Lyon

Le sélectionneur de l’équipe de France de football Didier Deschamps a dévoilé sa première liste de 23 joueurs en 2023 à l’occasion des éliminatoires de l’Euro 2024 où les Bleus débuteront face au Pays-Bas le 24 mars au stade de France et affronteront ensuite l’Irlande le 27 mars à Dublin. Parmi les appelés, trois petits nouveaux font leur apparition : Brice Samba, Wesley Fofana et Képhren Thuram. Pour rappel, Hugo Lloris, Steeve Mandanda et Raphaël Varane ont tous les trois pris récemment leur retraite internationale.