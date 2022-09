Elisabeth Borne annonce le prolongement du bouclier tarifaire en 2023 et un chèque énergie

“Dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n’y aura pas de coupures” de gaz et d’électricité cet hiver, a affirmé la Première ministre. Ce mercredi 14 septembre, lors d’une conférence de presse, Elisabeth Borne a fait le point sur la situation énergétique du pays et annoncé plusieurs mesures pour aider les ménages. Parmi les annonces, l’instauration d’un chèque énergie et le prolongement du bouclier tarifaire en 2023.

Ainsi, les tarifs réglementés du gaz et de l’électricité augmenteront de 15%, “au lieu de 120% sans bouclier tarifaire” (en janvier 2023 pour le gaz et en février 2023 pour l’électricité). Cette mesure concerne “tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes”, a déclaré la Première ministre. Elle précise que cela correspond en moyenne à une hausse des factures de l’ordre de 25 euros par mois, pour les foyers qui se chauffent au gaz, et 20 euros par mois, pour ceux qui se chauffent à l’électricité. Le bouclier tarifaire coûtera 16 milliards d’euros, selon le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

La cheffe du gouvernement assure également que des chèques énergie “exceptionnels” seront versés d’ici à la fin de l’année 2022. Cette aide concernera les 12 millions de foyers les plus modestes, et sera d’un montant compris entre 100 et 200 euros, selon le revenu. Ces chèques coûteront 1,8 milliard à l’État.