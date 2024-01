Elisabeth Borne n’est plus Première ministre

Élisabeth Borne a remis sa démission au président de la République ce lundi après-midi qui l’a acceptée. Emmanuel Macron a salué “le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État”.



Un nouveau casting gouvernemental va être dévoilé dans les prochaines heures.



La désormais ex-Première ministre a estimé qu’il était « plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes », dans sa lettre de démission remise à Emmanuel Macron. « Alors qu’il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j’ai été passionnée par cette mission, guidée par le souci constant, que nous partageons, d’aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens », a écrit Élisabeth Borne. Elle sera restée un an, sept mois et vingt-trois jours à Matignon.

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

C.B.