Elon Musk et Mark Zuckerberg se lancent le défi de s’affronter dans un combat de MMA

Vous avez bien lu, les deux patrons respectifs de Meta et Twitter, Mark Zuckerberg et Elon Musk se sont défiés mutuellement à s’affronter dans un « octogone » de MMA. Et c’est sur leur terrain de jeu favori, les réseaux sociaux, qu’ils se sont provoqués.

Après le rachat de Twitter par le fondateur de Tesla, Elon Musk, Mark Zuckerberg annonçait à son tour que Meta avait pour ambition de lancer une nouvelle plateforme sociale, qui aurait pour objectif de devenir la principale application concurrente de Twitter.

Depuis cette annonce, Elon Musk a multiplié les tweets à l’encontre de son rival, mêlant l’humour… à une pointe de sérieux.

Hier, le fondateur de SpaceX a répondu à un Twittos sur un ton semi-humoristique, déclarant qu’il était « d’accord pour un combat en cage, si Mark Zuckerberg l’était » ; ce à quoi le patron de Meta a répondu sur son compte Instagram avec la fameuse phrase du combattant de MMA Khabib Nurmagomedov : « envoie-moi l’adresse ».

Si vous pensez être entré dans le multiverse, sachez que vous ne rêvez pas. Le drôle d’échange entre les deux milliardaires a d’ailleurs provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs s’amusaient à établir des pronostiques, desquels Mark Zuckerberg est ressorti comme étant le grand favori.

Il se pourrait donc que l’on assiste un jour à un « octogone » entre les deux patrons…