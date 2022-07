Elon Musk renonce finalement à racheter Twitter

Elon Musk a finalement renoncé ce vendredi à racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla et de SpaceX a estimé que le réseau social n’avait pas respecté ses engagements pris dans l’accord, en fournissant des données erronées ou incomplètes sur le nombre de faux comptes.



En avril dernier, le milliardaire avait pourtant formulé son intention de racheter Twitter pour en faire une plateforme plus libre, estimant que la modération des contenus était trop stricte.



Après cette décision, les deux parties devraient se livrer à une bataille juridique sans merci. Elon Musk et Twitter se sont engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu’à un milliard de dollars dans certaines circonstances.