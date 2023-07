Emeutes : mise en place d’une cellule d’urgence par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

En réaction aux émeutes et aux pillages ces derniers jours, de nombreuses mesures ont été mises en place par l’État, comme celle du report des charges sociales ou fiscales pour les commerces dégradés. Par ailleurs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, (CMA) de la région Bourgogne Franche-Comté a décidé d’installer une cellule d’urgence. Celle-ci a pour but de soutenir les institutions de la République et d’être au plus proche des artisans ayant subit des dégradations.

La cellule d’urgence peut être rejoins par téléphone au 03.80.28.81.12 ou via ce formulaire à remplir : https://artisanat-bfc.fr/contact



À savoir aussi que la Banque Populaire a déployé un dispositif d’accompagnement auprès des professionnels. Il est alors possible pour vous d’envoyer une demande d’indemnisation sur le site ci-dessous