Emeutes urbaines : 71 personnes interpellées et 7 policiers blessés à Marseille

De nouveaux affrontements et violences urbaines se sont produits ce samedi soir à Marseille, sous prétexte de réactions à la mort de Nahel, tué par un policier ce mardi à Nanterre. Au total, 71 personnes ont été interpellées et 7 policiers ont été blessés dont un à la tête suite à un tir de mortier. Les forces de l’ordre ont utilisé à de nombreuses reprises du gaz lacrymogène et des grenades de désencerclement pour disperser les émeutiers qui n’ont pas réussi à piller de magasins.