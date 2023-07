Emeutes urbaines : deux gymnases détruits par les flammes à Mâcon et au Creusot

D’après nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, de nouvelles violences se sont produits ce samedi soir en Saône-et-Loire, sous prétexte de réactions à la mort de Nahel, tué par un policier mardi dernier à Nanterre. Chalon-sur-Saône, Mâcon, Le Creusot et Trocy ont été le théâtre d’affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre. Des poubelles et des véhicules ont été incendiés. Mais ce n’est pas tout. Certains individus ont décidé de s’en prendre à deux gymnases : le gymnase des Riaux au Creusot et la salle de gymnastique des Saugeraies à Mâcon. Dans les deux cas, les bâtiments ont été totalement détruits par les flammes. Deux interpellations ont été signalées dans le département.