Emmanuel Macron annonce 10 000 policiers supplémentaires d’ici 2022

Emmanuel Macron a promis ce dimanche, lors d’un entretien accordé au “Figaro”, de tenir son objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d’ici la fin du quinquennat pour que chaque circonscription de police ait “plus de policiers à la fin du quinquennat qu’au début, sans exception”.

Des agents de sécurité publique

2000 policiers et gendarmes vont être recrutés dès cette année, selon le chef de l’Etat. Parmi les nouveaux policiers, la plupart d’entre eux iront directement sur la voie publique pour la sécurité publique.



Le chef de l’État fait aussi savoir que les caméras-piétons, moyen vidéo portatif fixé sur la tenue de l’agent, allaient être généralisées dès cet été dans toutes les brigades, puis dans un an pour tous les policiers afin de freiner la violence.

Un budget renforcé

Le budget des forces de l’ordre a été augmenté de 1,7 milliard d’euros depuis le début du quinquennat et Emmanuel Macron annonce qu’une partie de celui-ci servira à faire évoluer le matériel de travail et l’habit des agents. Il fait aussi savoir qu’une “école de guerre avec de la formation continue” sera créée à Montpellier dans le but de former des policiers durant trois à six mois.