Emmanuel Macron annonce deux repas par jour à un euro pour les étudiants

Le chef de l’État a annoncé ce jeudi que l’ensemble des étudiants pourront avoir accès à deux repas par jour pour le prix d’un euro dans les restaurants universitaires. Emmanuel Macron prévient qu’un retour à la normale des cours n’est pas envisageable pour le second semestre.



Le président de la République a également annoncé la création d’un “chèque-psy” pour les étudiants les plus en détresse. Il s’agit de “permettre à tous les jeunes qui en ont besoin d’accéder beaucoup plus facilement et avec une prise en charge, à un psychologue ou psychiatre quand ils en ont besoin”.



Tous les étudiants qui en font la demande doivent pouvoir en bénéficier à partir du 1er février, a précisé ensuite l’Élysée à l’AFP.



Le président de la République a également déclaré que les étudiants devaient pouvoir, s’ils le souhaitent, retourner suivre des cours en présentiel à l’université un jour par semaine.