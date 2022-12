Emmanuel Macron annonce sa volonté de créer “un grand port qui aille de Marseille à Lyon”

Dans une interview parue ce samedi dans les colonnes du journal La Provence, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de créer “un grand port qui aille de Marseille à Lyon.” Ce projet maritime s’articulerait notamment autour du transport de marchandises et d’énergie.



Selon le président de la République, le port “remontera le sillon rhodanien pour acheminer les énergies, les marchandises vers la vallée de la chimie, au sud de Lyon, et permettra aussi de connecter l’Allemagne et son cœur de production. […] Il faut qu’on fasse sur Marseille-Lyon ce qu’on a fait sur Le Havre-Paris avec Haropa. L’idée est d’intégrer le transport de marchandises et d’énergies, le tourisme et le développement industriel”.



Emmanuel Macron a également lancé le projet du pipeline d’hydrogène entre Barcelone et Marseille ce vendredi à Alicante. “Avec ce projet, Marseille va devenir l’un des grands centres de l’hydrogène en Europe” précise le président français. Ce projet devrait se terminer d’ici 2030.