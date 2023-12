Emmanuel Macron annonce une nouvelle plateforme de leasing pour voitures électriques “à 100 euros par mois”

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi le lancement d’une plateforme de leasing pour des voitures électriques « à 100 euros par mois » à partir du 1er janvier. Un système qui sera réservé en priorité aux ménages modestes dont le revenu fiscal est inférieur à 15 400 euros par an et qui habitent à plus de 15 kilomètres de leur lieu de travail ou qui roulent plus de 8000 kilomètres par an.