Emmanuel Macron craint que “le pire est à venir” après son appel avec Poutine

Ce jeudi, lors d’un entretien téléphonique de plus d’une heure et demie avec le président Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a exprimé son intention de poursuivre son offensive contre les « nationalistes » en Ukraine. Pour le président français, « le pire est à venir ».

Poutine a de son côté exprimé son désaccord avec l’allocution prononcée mercredi par Emmanuel Macron, il a menacé d’ajouter des « exigences supplémentaires » à sa liste de demandes envers Kiev. Selon le président russe, les opérations militaires suivent « leur plan » et doivent conduire à l’occupation totale de l’Ukraine. Lors de cet appel téléphonique, le président Poutine n’a pas évoqué les sanctions européennes et il n’a pas non plus mentionné les menaces nucléaires.

Il est possible que Vladimir Poutine cherche de nouveau à joindre Emmanuel Macron et le président français ne coupera pas les ponts avec ce dernier pour « éviter le pire ».