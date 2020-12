Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination grand public au printemps

Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination pour le grand public “entre avril et juin” contre le Covid-19, après une première vague réservée aux publics les plus fragiles.



Pour rappel, ce lundi, la Haute autorité de Santé a défini “cinq phases progressives” avec en priorité les résidents des Ehpad, puis les personnes âgées avant les personnes de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans mais à risque. Viendront ensuite les professionnels dont l’environnement de travail favorise une infection et les personnes vulnérables avant une éventuelle vaccination des plus de 18 ans.



Le chef de l’état qui a indiqué que le gouvernement envisageait de prendre “des mesures restrictives et dissuasives” pour empêcher les Français d’aller skier à l’étranger, notamment en Suisse, à Noël.