Emmanuel Macron met l’accent sur les véhicules “propres”

Emmanuel Macron veut faire de la France le 1er pays producteur de véhicules “propres” d’Europe.



On connaît désormais le plan de soutien massif à la filière automobile. Emmanuel Macron a annoncé une prime de 7000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique par des particuliers, une prime à la conversion exceptionnelle pour l’achat de véhicules hybrides et électriques à partir du 1er juin : son montant ira de 3000 euros à 5000 euros. Elle sera valable pour 200 000 véhicules seulement, afin d’aider le secteur à déstocker.



Un fonds d’investissements de 600 millions d’euros est également mis en place pour soutenir le secteur.



Concernant Renault, le président de la République demande des garanties avant de signer un prêt de 5 milliards d’euros pour le groupe français. A partir de lundi, le ministre de l’Economie présidera une table ronde avec les responsables de Renault, les élus et les syndicats. Si la table ronde échoue, il n’y aura pas de prêt.

Au total, le montant du plan de relance s’élève à 8 milliards d’euros