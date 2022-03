Emmanuel Macron officiellement candidat et déjà en tête dans les sondages

Emmanuel Macron a officialisé sa candidature dans une lettre ouverte publiée par la presse régionale. Dans sa lettre au Français, le président sortant déclare qu’il souhaite « défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent ». Pour lui, l’enjeu sera de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance ».



Les grandes lignes de son programme



Pour son programme, Emmanuel Macron évoque une lutte contre les inégalités avec une priorité donnée « à l’école et à nos enseignants », pour rétablir l’égalité des chances et « la méritocratie républicaine ». Il met aussi l’accent sur les enjeux des énergies renouvelables, des batteries, de l’agriculture, du numérique ou encore, du spatial et il assume un retour pour « travailler plus » pour la création de richesse et d’indépendance. L’actuel président reconnaît également avoir commis des erreurs dans un passage où il tente de faire un bilan de son quinquennat. À la fin du texte, il reconnaît que sa campagne sera difficile, « je ne pourrai pas mener campagne comme je l’aurais souhaité en raison du contexte ».



Macron en tête des sondages



En seulement 15 jours, Emmanuel Macron a fait un bond de 5 points dans les intentions de vote, pour atteindre 29 % au premier tour de la présidentielle. Ses principaux adversaires Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse sont désormais distancés d’au moins 10 points dans les sondages. Une progression qui est certainement liée à la guerre en Ukraine. En effet, en plein conflit russo-ukrainien Emmanuel Macron détient un triple statut de chef de l’État, protecteur des Français, chef des armées et chef de la diplomatie. Des statuts qui influencent de nombreux Français qui ont pour réflexe de resserrer les rangs derrière Macron face à un conflit.