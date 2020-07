Emmanuel Macron pour le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos

Après avoir présidé une cérémonie du 14 juillet un peu particulière ce mardi matin. Emmanuel Macron s’est plié à l’exercice de l’interview en direct depuis l’Elysée.



Le chef de l’Etat qui a également rappelé l’importance des gestes barrières. Le président de la République s’est prononcé en faveur du port du masque dans les lieux publics clos à partir du 1 août.

« La meilleure prévention, ce sont les gestes barrières : les masques, se tenir à distance et le gel. Il y a des faiblesses. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos. Je recommande à nos concitoyens de porter au maximum le masque quand ils sont dehors et a fortiori dans les lieux clos. A compter du 1er août par exemple, il faut rendre ce port obligatoire. Dans les événements à l’extérieur, là aussi, c’est plus prudent, mettez des masques. Je le dis aussi pour nos jeunes, à qui on a demandé des efforts énormes dans cette période. »



Le plan pour l’environnement

Emmanuel Macron promet un référendum sur une proposition de la convention citoyenne sur le climat “le plus rapidement possible”. Le référendum porterait sur une modification de l’article Ier de la Constitution



Sur la crise économique

Il faut s’attendre à un chômage de masse avec entre 800 000 et 1 million de demandeurs d’emploi en plus au printemps 2021. Le président de la République qui veut également mettre en place un dispositif d’exonération de charges pour l’embauche des jeunes ou la mise en place de 300 000 contrats d’insertion.

Par rapport à la réforme des retraites, Emmanuel Macron est prêt à des changements. l’ensemble des partenaires sociaux se retrouvera dès vendredi autour de Jean Castex afin de mettre les différents éléments sur la table.



Concernant les discriminations

Le président de la République veut “tout reprendre”. Il annonce vouloir généraliser d’ici la fin de l’année des caméras piétons pour les forces de l’ordre. Il souhaite aussi remettre à plat les techniques d’intervention policière.