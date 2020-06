Emmanuel Macron reçoit les membres de la convention citoyenne

EELV et ses alliés de gauche gagnent Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Tours, Besançon, Poitiers ou encore Annecy. Et après cette vague verte dans les urnes, Emmanuel Macron, veut reprendre la main sur le calendrier et sur l’écologie.



Il reçoit ce lundi des membres de la convention citoyenne. Ils lui ont fait des propositions concrètes. Après neuf mois de concertation, 149 propositions sur 150 ont été approuvées. La seule qui ait disparu concerne la réduction du temps de travail à 28 heures, payées 35 heures. En revanche les membres de la Convention ont retenu : la limitation de la vitesse sur l’autoroute à 110km/h, la limitation des vols aériens intérieurs, l’encadrement renforcé de la publicité (interdiction des panneaux dans l’espace public extérieur et pour des produits à fort bilan carbone comme certains types de véhicules), l’interdiction des terrasses chauffées ou de l’éclairage des magasins la nuit ou encore la taxation plus forte de l’alimentation ultra-transformée



Et dans ce contexte, le chef de l’Etat promet des réponses fortes. La question liée à un éventuel référendum devrait être abordée.