Emmanuel Macron : ses nouvelles stratégies pour une “génération sans tabac”

Ce jeudi, lors d’un discours prononcé à l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, Emmanuel Macron a évoqué vouloir une “génération sans tabac” pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Il a également promis des avertissements plus clairs contre l’excès d’alcool sur chaque bouteille, surtout pour les jeunes.



Une stratégie sera dirigée par l’Institut du cancer (INCa). Elle comprendra quatre “axes prioritaires”. Dans un premier temps, améliorer la prévention, puis réduire les séquelles liées à la maladie. Mais surtout lutter contre les cancers à “mauvais pronostic” : passer de 150.000 par an à moins de 100.000, grâce à une prévention renforcée contre le tabac. Enfin, lutter contre les inégalités sera la dernière priorité.



Pour la période 2021-2025, L’état et la Sécurité sociale prévoit un budget de 1,74 milliard d’euros.