Emmanuel Macron souhaite “une autonomie pour la Corse” qui ne soit “ni contre l’Etat ni sans l’Etat”

Le président de la République Emmanuel Macron a proposé ce jeudi devant l’Assemblée de Corse à Ajaccio qu’« une nouvelle étape soit franchie » avec « l’entrée de la Corse dans la Constitution française » et « une autonomie pour la Corse », qui ne soit « ni contre l’État ni sans l’Etat ». Le chef de l’Etat a donné six mois pour trouver les accords nécessaires avec les différents groupes politiques et l’Assemblée territoriale corse.