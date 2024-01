Emmanuel Macron va s’exprimer lors d’une conférence de presse ce mardi soir

Le président de la République Emmanuel Macron a décidé de convoquer les journalistes pour une conférence de presse qui va se tenir ce mardi soir à l’Elysée et qui sera diffusée durant les journaux télévisés du soir de TF1, France 2 et des chaînes d’information en continu. Le chef de l’État avait promis “un rendez-vous avec la nation” en décembre dernier et va à cette occasion évoquer de nombreux sujets nationaux et internationaux. Selon France Info, Emmanuel Macron devrait faire des annonces sur les questions de politiques publiques, d’éducation et d’écologie.