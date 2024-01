Emmy Awards : la consécration pour trois séries

Cette nuit à Los Angeles, les trois séries : “Succession, The Bear et Acharnés” ont remporté la majorité des prix. Tandis que les autres séries ont eu beaucoup de difficultés pour exister. En effet, les Emmy Awards sacraient ces trois séries qui abordent la question complexe : “comment réussir à rester une société dans un monde qui semble fragmenté par le capitalisme et l’individualisme forcené ?”

Lors des Golden Globes, la série “Succession” remporte six trophées, autant que “The Bear” avec ses six trophées, tandis que la série “Acharnés” décroche à son tour cinq trophées. Ces trois séries ont évidemment dominé le palmarès.

A.B