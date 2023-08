En cette fin de mercato, l’OL s’active

En cette fin de mercato estival, l’OL s’active sur plusieurs dossiers. Le contrôle de la masse salariale notamment, mis en place par la DNCG limitait grandement le champ d’action du bord lyonnais. Pour l’arrivée du défenseur central Duje Caleta-Car, une alternative a été trouvée avec la mise en place de prêt avec option d’achat. Même système pour l’ailier ghanéen Ernest Nuamah, dont l’officialisation devrait arriver dans les prochaines heures.



Le numéro 6 tant voulu par Laurent Blanc se rapproche de l’OL. Ciblé par Lyon depuis quelques jours, Guido Rodriguez, le milieu défensif du Bétis Séville, se rapprocherait du Rhône. Après une première offre en début de semaine, l’OL a formulé une deuxième offre de 12 millions d’euros bonus compris, ce jeudi d’après l’Equipe. La direction du Bétis attendrait une somme avoisinant les 16 millions d’euros, mais la volonté du joueur pourrait permettre un rapprochement entre les deux clubs.



Le départ de Karl Toko-Ekambi est enfin officiel. L’attaquant n’était plus en odeur de sainteté dans le Rhône depuis quelques mois, et ses performances étaient en nette baisse. Le joueur avait donc été prêté au Stade Rennais à l’hiver dernier. Depuis son retour cet été, il essaie de se trouver une porte de sortie, mais les négociations ont traîné en longueur. Un temps annoncé en Turquie, c’est finalement à l’Abha FC, club d’Arabie Saoudite, qu’il s’est engagé pour 1,5 millions d’euros. Un départ qui va faire du bien à la masse salariale lyonnaise, puisque le joueur possédait un des plus gros salaire du club.



D’après l’Equipe, le PSG revient à la charge pour Bradley Barcola. Affaire à suivre…

Tagged as Olympique Lyonnais Mercato