En quoi consiste le pass sanitaire ?

Inscrit dans le plan de déconfinement progressif initié par Emmanuel Macron le 29 avril dernier, le “pass sanitaire” fait son entrée dans la vie quotidienne des Français.

À partir de ce mercredi, les rassemblements pourront employer 65% de leur effectif et accueillir jusqu’à 5 000 personnes. Au-delà de 1 000 personnes, un pass sanitaire sera exigée pour participer à l’événement.

Le pass sanitaire peut prendre plusieurs formats, papier ou numérique via l’application #TousAntiCovid. Il nécessite une preuve sanitaire qui peut prendre trois formes différentes :

La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet (variable en fonction des vaccins).

Un test négatif de moins de 48h RT-PCR ou antigénique pour l’accès aux grands événements concernés et maximum 72h pour le contrôle sanitaire aux frontières.

Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.

Le pass sanitaire sera nécessaire pour les rassemblements de plus de 1000 personnes comme :

– Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,

– Les chapiteaux, tentes et structures,

– Les établissements d’enseignement artistique, lorsqu’ils accueillent des spectateurs,

– Les salles de jeux,

– Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire,

– Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à thème,

– Les établissements sportifs couverts,

– Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

À l’échelle européenne, le pass sanitaire « frontières » est mis en œuvre dans le cadre du contrôle sanitaire durant le passage d’un territoire à un autre. Sujet à débat, cette mesure internationale doit être adoptée ce mardi au Parlement européen.

Toutes les informations complémentaires sont à retrouver sur le site du gouvernement.