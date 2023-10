Encore une défaite, l’OL dernier…Ce qu’il faut retenir de Reims-OL (2-0)

Stade Reims – Olympique Lyonnais, 7e journée de Ligue 1 : 2-0 (1-0). But : Munetsi (45e+1) et d’Abdelhamid (71e) pour Reims.

Une défaite encore logique

Certes, l’OL n’a pas pris la marée comme la semaine passée à Brest (2-0). Mais Lyon ne méritait rien ce dimanche à Reims. La première mi-temps encourageante (encourageante, pas bonne) a été balayée par le premier but rémois, consécutif à une erreur de relance de Lopes et un manque d’agressivité défensive. Aucune révolte n’a eu lieu en seconde et le match a été définitivement plié après le second but, où une ribambelle de Lyonnais sont impliqués (Lepenant, Lopes…)

L’OL dernier

Avec deux points, Lyon est lanterne rouge. Auteur d’un nul samedi face au PSG (0-0), Clermont devance l’OL à la différence de buts (-7 contre -10). Lors des deux prochaines journées, l’OL recevra Lorient puis Clermont. Deux rencontres qui semblent déjà décisives dans…la course au maintien.

Jusqu'à présent, je me demandais comment cet #OL allait gagner un match. Maintenant je me demande comment il va un jour marquer un but. Abasourdi. — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) October 1, 2023

🫤 @CorentinTolisso au bord des larmes lors de l'interview de fin de match.



🗣 "J'ai jamais vu l'@OL dans cette position."#SDROL pic.twitter.com/fRd7vmw9Tn — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 1, 2023